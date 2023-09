Au nom de toi

Ex-journaliste devenue coach en développement personnel, Sophia connaît un succès retentissant avec sa méthode "Ce que l'Univers veut pour vous". Mais ce que l'Univers veut pour elle... elle le découvre à la suite d'un effondrement brutal qui la confronte à sa réalité comme à son enseignement. Ce sera le premier pas vers une renaissance, un retour à l'essentiel, la rencontre avec elle-même. " Il n'y aurait plus de mensonges, ni envers elle-même ni envers les autres, plus de fuite. Elle acceptait dans sa globalité ses failles, ses manquements, la noirceur qui avait recouvert son âme toutes ces années, et la lumière qui commençait à y poindre depuis ces dernières semaines".