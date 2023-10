Groenland. L'île continent

Au fil de ces pages comme au fil d'une navigation autour du Groenland, découvrez les merveilles insoupçonnées de cette île continent. Explorez le parc national du Groenland, le plus grand du monde avec sa taille proche de celle de la France, et aventurez-vous dans le sud-est méconnu, où Paul-Emile Victor vécut à plusieurs reprises. Poussez vers le sud-ouest, ancien lieu d'accueil des Vikings qui concentre aujourd'hui la plupart des villes et villages des quelque 55 000 Groenlandais puis remontez vers le nord-ouest, ses icebergs cathédrales, sa géologie singulière... Enfin, perdez-vous dans les confins, tout au nord, avant de gagner la calotte glaciaire au coeur même de l'île, là où l'homme résiste envers et contre tous les éléments. Ecrit par un collectif de guides nature spécialistes des régions polaires, ce beau livre est un témoignage polyphonique sur une terre trop souvent réduite à un univers blanc et figé. Alors que partout dans la toundra, au large des côtes, sur la banquise même, la vie foisonne : plus de 200 espèces d'oiseaux, dont 60 nicheuses, y ont en effet été recensées, ainsi qu'une trentaine de mammifères terrestres et aquatiques, dont les mythiques ours polaires, morses et boeufs musqués, et plus de 500 espèces de plantes. Sans oublier les Inuit, ces femmes et ces hommes héritiers d'une civilisation millénaire qui, malgré les affres de l'histoire et du climat, s'évertuent à dompter une nature parmi les plus sauvages de la planète, faisant corps avec elle. Servies par des lumières que seules les régions polaires savent dispenser, les quelque 200 photographies qui le composent font de cet ouvrage un vibrant hommage à toutes ces vies animales, végétales et humaines, âmes éternelles d'un pays unique...