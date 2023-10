Notre-Dame. La cathédrale de Viollet-Le-Duc

Si nous nous souvenons du 15 avril 2019, ce qui est parti en fumée de Notre-Dame de Paris : sa flèche et la plupart des enrichissements apportés par Viollet-Le-Duc pendant vingt ans de travaux de 1845 à 1865. Ce livre rassemble les photographies prises au cours du dernier quart du 19e siècle par Médéric Mieusement (1840-1905). Elles constituent un trésor documentaire conservé à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie abondamment sollicitée par les restaurateurs d'aujourd'hui. Une étude d'isabelle Gui complète un album photographique de la cathédrale, réalisé à partir des tirages originaux conservés par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie. Ce livre de photographies entend consacrer l'oeuvre de Médéric Mieusement, LE photographe des cathédrales au 19e siècle. Armé de sa chambre 30 x 40 cm et de ses plaques en verre il va sillonner la France pour l'ancienne Direction des Cultes afin de dresser un inventaire de ces monuments qui fondent l'essentiel de notre patrimoine. Avec habileté il saura trouver les meilleurs points de vue allant s'inviter à la fenêtre des voisins, se poster sur un toit jusqu'à construire d'imposants échafaudages.