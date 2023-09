Ovalix. Une histoire gourmande du rugby

Si le rugby est un sport unique, c'est qu'il incarne avant tout la convivialité. C'est le fil rouge choisit par Yves Camdeborde et son complice Olivier Margot, deux passionnés du ballon ovale et amis dans la vie, pour raconter une autre histoire du rugby. L'ouvrage est structuré autour de menus et d'images d'archives rares ou inédites de banquets d'après-match emblématiques, qui montrent que le moment du partage est aussi important que celui du combat... et quelquefois aussi costaud ! L'occasion pour les auteurs de raconter, en filigrane, l'histoire de l'équipe de France en s'arrêtant, au gré des époques, sur les bons vivants légendaires, les troisièmes mi-temps off, les gueuletons officiels et les tournées des grands ducs mémorables pour remonter le moral ou souder les équipes. Autant d'occasions pour Yves Camdeborde de raconter ses propres souvenirs gourmands liés au rugby (sa passion depuis tout gamin dans le Béarn), et d'imaginer à partir des menus historiques, des recettes à partager en regardant les matchs entre amis : plats à partager ou à picorer... tous conviviaux et faciles à préparer.