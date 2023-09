Ma famille, mon plus beau challenge

Bienvenue dans la vraie vie d'Alexia : son parcours atypique, son expérience et ses conseils pleins de bon sens de maman influenceuse. Parce que le bonheur, ça se construit ! Alexia, on la connaît sous son côté influenceuse énergique qui nous entraîne dans des défis sportifs (le Alexia's challenge, c'est elle ! ) ou qui partage les photos de ses trois adorables kids. Pourtant, le bonheur, ça n'était gagné d'avance, pour elle qui est issue d'une famille bancale et qui a été révélée par la télé-réalité à 23 ans. C'était sans compter sur sa personnalité positive et son sens du réel, qui lui ont permis de construire une famille équilibrée et joyeuse, une petite tribu comme on en voudrait. Dans ce livre bourré de conseils pleins de bon sens et de bonne humeur, Alexia nous entraîne dans sa façon toute personnelle de voir la vie et d'y faire face. Elle nous parle sans tabous de grossesse, maternité, éducation, mais aussi d'organisation familiale, charge mentale, sport, couple... Loin de tout idéaliser, elle s'appuie sur sa détermination et son enthousiasme naturel pour relever les défis du quotidien. Et si on s'inspirait d'elle ? Un livre réconfortant et décomplexant sur la vie de famille ! Alexia Mori a été révélée au grand public en 2013 par l'émission de télé-réalité Secret Story. Pourtant cette trentenaire, élevée avec le goût de l'effort (et même engagée un temps dans la Marine nationale), évolue désormais loin de cet univers. Aujourd'hui mère de trois enfants, elle partage son quotidien de maman, mais aussi ses conseils sport et art de vivre, sur son compte Instagram.