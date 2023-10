Architecture, Design, Arts Décoratifs... Les maîtres du XXe siècle. Créateur inclassable, Ettore Sottsass (1917 - 2007) s'est rêvé peintre et sculpteur avant de devenir architecte. Mais c'est surtout dans le domaine du design qu'il s'est illustré : il a dessiné le tout premier ordinateur européen, inventé un nouveau vocabulaire pour la céramique et le verre... et à 65 ans, il est devenu l'incarnation de la nouvelle avant-garde des années 1980 avec la création du groupe Memphis et son mobilier coloré aux lignes toujours culte aujourd'hui. Son parcours (re)bondissant, entre architecture et design, industrie et artisanat, poésie et métaphysique, a marqué le xxe siècle d'une empreinte singulière et durable.