Collaborateur juriste notarial

Cette nouvelle édition, conforme au nouveau programme qui met l'accent sur les réalités du métier, réunit les connaissances indispensables à maîtriser pour l'étudiant qui se présente à l'examen : - Accompagnement du client selon les règles déontologiques - Conduite d'un dossier en droit des personnes et de la famille - Conduite de dossiers en droit de l'immobilier ou de l'entreprise Des fiches de cours synthétiques qui facilitent l'acquisition des connaissances > Des exemples concrets pour familiariser l'étudiant avec les actes notariés et le vocabulaire juridique > Des entraînements corrigés élaborés à partir de situations professionnelles réelles pour s'entraîner aux épreuves de l'examen et acquérir les techniques du futur professionnel Des QCM interactifs pour tester l'acquisition de ses connaissances. Cet ouvrage complet et pratique comprend aussi un carnet professionnel compilant tous les documents utiles et indispensables à l'exercice du métier (modèles de courrier, mandat, actes, contrats...),