SP3S - Services et prestations des secteurs sanitaire et social

L'ouvrage s'articule autour des blocs 1 et 2 du BTS Services et prestations du secteur sanitaire et social (SP3S), enseignements techniques et professionnels fondamentaux au coeur du BTS SP3S dont l'objectif est de savoir Accompagner et coordonner le parcours de la personne. L'étudiant y trouvera : > L'essentiel en fiches de cours synthétiques illustrées d'exemples concrets pour les blocs 1 et 2 : - Bloc 1 - Accompagnement et coordination du parcours de la personne au sein de la structure - Bloc 2 - Participation aux projets et à la démarche qualité de la structure> Des entraînement et des cas pratiques élaborés à partir de situations professionnelles réelles pour s'entraîner aux épreuves de l'examen et acquérir les techniques du futur professionnel. > Des ressources numériques complémentaires accessibles par QR codes grâce à foucherconnect. fr > Des QCM interactifs pour tester l'acquisition des connaissances Le + Foucher : un carnet professionnel constitué de fiches méthodologiques pour aider les étudiants à acquérir les réflexes du professionnel.