Couvées de filles

TRENTE ANS DE NOUVELLES PAR LA GRANDE DAME DE L'IMAGINAIRE FRANCAIS Autrice de romans de SF devenus des classiques, Joëlle Wintrebert a développé une oeuvre de nouvelliste brillante. Les seize nouvelles de ce recueil déploient son talent tous azimuts et se dégustent comme une suite de surprises stimulantes pour l'esprit. Voyages dans des mondes parallèles, arches écologiques, créatures charnelles séductrices, grenier hanté, cités mystérieuses ou futures, sociétés matriarcales, transferts de corps : une variété d'inspirations transcendées par une autrice féministe de génie, à la fois précurseuse et plus actuelle que jamais.