Le Japon à couper le souffle !

Le pays du Soleil Levant regorge de lieux d'une beauté à couper le souffle. L'Unesco en compte déjà 25, et ce livre vous en fera découvrir bien d'autres ! Ce sont des endroits qui racontent l'histoire et la culture millénaire du Japon : des temples aux palais, on y découvre une architecture unique. Des jardins aux chefs-d'oeuvre d'inventivité des artistes contemporains, chaque lieu est un chef-d'oeuvre.