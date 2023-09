100 lieux mystérieux à couper le souffle

Sorcières, magiciens, dragons, fées... ces figures fantasmagoriques peuplent nos imaginaires les plus terrifiants. Pourtant, bien des lieux sont encore emprunts de ces mystères, peuplés de légendes, et le fantastique y côtoie sans cesse le réel. Ce livre vous emmène à la découverte de ces endroits ensorcelés ; il vous en raconte l'histoire légendaire, vous fait pénétrer leur mystère. Il vous conduira au château de Bran, dans lequel aurait séjourné Dracula, ou dans les ruines du village maudit de Rocca Sparviera, vous racontera l'histoire de la ville d'Ys, du lac de Viviane dans la forêt de Brocéliande ou de l'île de Santorin avec la légende d'Atlantis. Vous découvrirez également des idées d'itinéraires pour découvrir des lieux hors normes, chargés d'un symbolisme fort... Vous découvrirez l'Europe comme vous ne l'avez jamais vue, mystérieuse et fantastique, enchantée et fascinante !