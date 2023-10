Dura Lex, sed Lex ?. La sensibilité du droit

Dura lex sed lex ; la loi est dure, mais c'est la loi. Cet adage, qui semble résumer tout l'esprit du droit, n'avait paradoxalement jamais suscité de réflexion d'ensemble de la part de la doctrine juridique. Il se situe pourtant au coeur des débats qui animent les rapports entre le droit et la société. Il est donc apparu nécessaire d'interroger cette expression sur son sens et sa portée. La loi doit-elle prévaloir en toute circonstance ? Existe-t-il des principes permettant de pallier la froideur et la brutalité d'un droit qui, par son caractère obligatoire, serait exonéré de toute forme de remise en question ? Autant de questions qui amènent à s'interroger sur la place de la sensibilité dans les processus juridiques.