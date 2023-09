Le grand imagier animé de la ferme

Cet imagier animé a été conçu pour éveiller les tout-petits et les accompagner dans leur découverte de la ferme : les animaux, les fruits, les légumes, les outils et tous les véhicules agricoles... Grâce à ses devinettes et à ses nombreux volets à soulever, il propose aux jeunes lecteurs une découverte active, par le biais du jeu. 250 mots, 200 photos et des dessins rigolos pour apprendre à observer, aider à comprendre et enrichir le vocabulaire.