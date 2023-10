Asian Street Art. Une anthologie

Tout en images, ce livre vous propose un voyage à travers 20 pays d'Asie, à la rencontre de plus de 200 street artistes ou graffeurs et de leurs oeuvres. Souvent objets d'embellissement du milieu urbain, celles-ci peuvent parfois cristalliser la résistance de tout un peuple, comme en Inde, en Thaïlande, en Indonésie ou en Birmanie. Les street artistes se servent alors de leur art pour dénoncer des dérives autoritaires ou défendre des causes qui leur sont chères, comme la société consumériste et le réchauffement climatique chez Farhan Siki ou l'empowerment féminin chez Jas Charanjiva. L'artiste urbain interpelle le public, comme Daku avec ses jeux d'ombres ou Fansack qui questionne nos comportements. Le street art et le graffiti se sont certes développés tardivement dans les pays asiatiques, mais ne fait que croître avec des artistes de plus en plus engagés qui n'hésitent pas à créer des festivals, des crews ou encore des communautés pour offrir à cet art une reconnaissance véritable.