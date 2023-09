Quand Loki manipule Hulk pour qu'il affronte son demi-frère Thor, il ne sait pas qu'il va provoquer le rassemblement des plus grands héros de la Terre, d'Iron Man à Captain America en passant par Ant-Man et la Guêpe. Au cours des années, l'équipe a bien souvent changé de forme, mais elle demeure la première ligne de défense de la Terre face aux grandes menaces. Un comble ! Les deux principales équipes de l'univers Marvel n'avaient pas encore eu le droit à un album MARVEL-VERSE ! A l'occasion des 60 ans des Avengers, nous vous proposons cette porte d'entrée sur l'univers de la plus célèbre équipe du MCU.