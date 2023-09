Avengers. Etat de siège

Les plus puissants héros de la Terre sont attaqués chez eux ! Les Maîtres du Mal du Baron Zémo osent ce qu'aucun vilain se s'était jusque-là permis : envahir le Manoir des Avengers. Hercule, Captain America, Captain Marvel, Docteur Druide et le Chevalier Noir sortiront-ils indemnes de cet affrontement ? La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !