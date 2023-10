Sogobo. Le peuple des marionnettes

Dans une suite à KORèDUGAW, les derniers bouffons sacrés du Mali, Dany Leriche et Jean-Michel Fickinger avec SogobÒ se sont attachés aux marionnettes maliennes qui remplissent un rôle social équivalent. Qu'elles soient " habitéesA ", manipulées par fils ou par tiges, à Bamako comme à Ségou, elles sont l'héritage de confréries initiatiques. Ils photographient avec précision ces objets sacrés. Ils rencontrent alors YaYa Coulibaly, maître marionnettiste, meneur d'une troupe depuis les années 80 qui collectionne les marionnettes anciennes (19e) et en conçoit d'innombrables pour ses spectacles. Maintenir la conversation Dany Leriche et Jean Michel Fickinger sont venus en Afrique pour écouter et ils ont entendu. Pour regarder et ils ont vu. Le regard et l'écoute, ils les ont portés sur le patrimoine culturel célébré par de grands passeurs de mémoire : les confréries initiatiques du MandenA ; le trésor accumulé par le maître marionnettiste Yaya Coulibaly, figures sculptées parfois pluriséculaires, entreposées par milliers dans son antre bamakoise... Regard sans nostalgie, traduit par des images d'aujourd'hui. Regard vivant contemporain. La splendide collection d'images qu'ont puisé en Afrique ces artistes venus d'Europe est une preuve vivante que la conversation des cultures est possible, que nos sociétés savent encore s'écouter, se parler, qu'elles ont des choses à se dire. Jean-Louis Sagot-Duvauroux