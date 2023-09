Avengers. Zone Rouge

Un mystérieux nuage rouge décime les habitants du Dakota du Sud. Quand les Avengers interviennent, ils sont confrontés à l'armée américaine. Le ministre de la Défense voit leur arrivée d'un mauvais oeil car l'équipe n'est plus assermentée par le gouvernement américain. Même s'ils trouvent un accord, que pourront faire Captain America, Iron Man, Miss Hulk et les autres face à un danger insaisissable ? Le scénariste Geoff Johns s'est fait un nom chez DC Comics où il a longtemps tenu un rôle d'architecte, à l'instar de Brian Michael Bendis chez Marvel. Ses visites dans la Maison des Idées sont rares, et celle-ci est d'autant plus notable qu'elle est illustrée par la superstar française Olivier Coipel (House of M) !