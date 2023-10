La France de l'ombre - Chroniques des années Rouge et Noirs - intégrale

1945 : sous l'influence du général de Gaulle, les Français divisés ont dû unir leurs forces pour reconstruire un pays épuisé par cinq années d'occupation. Collaborateurs du régime de Vichy, résistants, communistes ou gaullistes : les ennemis d'hier vont devoir travailler ensemble à l'édification politique et sociale de la nation. Librement adaptée du roman de Gérard Delteil, Les Années rouge et noir est la véritable saga politique, historique et sociale des Trente Glorieuses. Des règlements de comptes de la Libération à la guerre d'Algérie en passant par Mai 68, c'est aussi un thriller aux rebondissements multiples. De Pétain à Giscard, cette BD retrace trente ans de politique française, entre amitiés de guerre, hommes d'influence et réseaux de pouvoir...