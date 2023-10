Terra Mater

Un jeu dangereux, des secrets bien enfouis : un thriller captivant où le passé risque de resurgir des entrailles de la Terre... Deux amis, Erwan et Tony, testent en avant-première un nouveau jeu de géocaching réservé aux passionnés de sports extrêmes. Cette chasse au trésor grandeur nature les conduit sur le causse de l'Hortus. Là, au coeur de la garrigue montpelliéraine, ils découvrent l'entrée d'un aven qui plonge droit vers les entrailles de la Terre. Erwan descend dans la cavité et finit par dénicher un téléphone. Dessus, une vidéo. Sur ce film amateur, apparaît tout à coup le visage terrifié de sa compagne, enchaînée au fond d'une cave. Pour Erwan, le jeu ne fait que commencer. Depuis un an et demi, la lieutenante Romane Delmiez végète aux affaires internes. Coincée entre une carrière en berne et sa vie de mère célibataire, Romane est en proie à des cauchemars récurrents qui la déstabilisent. Quand le colonel de la section de recherche de Montpellier la contacte pour l'affecter à une enquête pour homicide, elle saisit cette opportunité pour s'extraire de son quotidien et montrer à sa hiérarchie qu'elle est à nouveau opérationnelle. Mais les méandres de cette affaire vont l'amener à douter de tous, y compris d'elle-même.