Tintin - Un monde sans frontières

Un beau livre relié, hommage à l'art de voir et l'art de découvrir le monde autrement avec le célèbre reporter. Geo vous transporte pour un voyage inédit ! Depuis près de 25 ans, GEO et de Moulinsart éditent ensemble de très beaux ouvrages dédiés à l'oeuvre d'Hergé, mettant en exergue les liens indéfectibles qui existent entre Tintin et la découverte du monde, entre la ligne claire et le travail des plus grands photographes, et les résonances toujours très actuelles entre ces deux approches pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Pour redécouvrir la richesse de l'oeuvre d'Hergé et parcourir le monde avec Tintin, ce très beau livre propose 128 pages de photos GEO exceptionnelles, mises en regard de vignettes célèbres ou méconnues tirées des albums d'Hergé, en un tour du monde inédit, riche de surprises visuelles et de redécouvertes. La part belle est faite à l'émotion et à la surprise visuelle.