Escape game - au coeur des legendes celtiques

Des mystérieux lochs d'Ecosse à la forêt sacrée de Brocéliande, en passant par le site énigmatique de Stonehenge, cette nouvelle boîte de jeux vous propose de relever un défi de taille : affronter les créatures et les esprits qui règnent sur la mythologie celte ! Etes-vous prêts à vous mesurer aux personnages légendaires, à rivaliser avec le roi Arthur ou Merlin l'Enchanteur ? Saurez-vous déjouer les pièges des divinités de la nature, et trouver la piste conduisant à Excalibur, l'épée magique tant convoitée ? Dragons, fées et farfadets sont bien décidés à ne rien vous épargner et feront tout pour vous poursuivre de leurs sortilèges. Trois aventures palpitantes aux frontières de l'ésotérisme pour vivre des moments conviviaux en famille ou entre amis.