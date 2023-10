Le petit livre des whiskies - nouvelle édition

Un petit guide clair et complet, le compagnon idéal de votre bar ! Pour varier les plaisirs autour du whisky, un des alcools les plus appréciés au monde. Dans cet ouvrage, retrouvez plus de 500 whiskies parmi les meilleures du monde pour tout apprendre sur cette boisson séductrice et complexe. Pour toutes les marques : l'histoire de chaque whisky, le nom de la distillerie dont il provient et les notes de dégustation vous aideront à percer les secrets qui donnent à cette boisson racée tout son caractère. Enfin, si vous souhaitez découvrir les terroirs du whisky, vous trouverez également dans ce petit guide de référence des cartes détaillées présentant les principales régions productrices de whisky et les meilleurs endroits pour le déguster.