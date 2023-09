Blooming Girls Tome 3

Kazusa fait partie du club de littérature de son lycée. Un jour, l'une des membres annonce qu'elle voudrait faire l'amour avant de mourir. Cet aveu marque le début d'une période agitée pour les cinq jeunes filles qui vont finir par aborder un sujet tabou jusque-là : le sexe. Chacune d'entre elles va vivre sa première histoire d'amour. Et si aucune de nous ne franchissait le pas ? Et si on mourait sans avoir vécu "ça" ?