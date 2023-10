PCP 33 - Dynamiques de la projection. 33

La projection est une opération essentielle dans le fonctionnement psychique et son développement. Elle contribue largement, dans la construction du moi, comme dans l'accès à la capacité de représenter, au processus de différenciation entre dedans et dehors, à la constitution des barrières entre sujet et objet, entre réalité interne et réalité externe. Et pourtant ses dérives négatives sont souvent imposées via la persécution par les mauvais objets : sans en nier la puissance et l'effectivité morbides, il s'agit de suivre aussi d'autres voies, afin d'en saisir les formes et les effets parfois toxiques, parfois trophiques. Ainsi, au-delà de la paranoïa, la projection se retrouve dans les fonctionnements-limites et dans les névroses, chaque fois que le conflit excède l'espace interne et cherche un recours contre les risques de débordements. Que les méthodes projectives puissent contribuer à cette recherche, relève d'une évidence épistémologique que ce numéro de Psychologie Clinique et Projective a pris à coeur de démontrer.