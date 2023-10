Épreuves de la matière

La question de la matière traverse l'histoire de la photographie. Mettre la matière à l'épreuve de la photographie et la photographie à l'épreuve de la matière : c'est là l'objet de l'exposition de la BNF dont cet ouvrage a sélectionné 40 photographies, suivies de 4 essais d'où émerge une nouvelle matière : celle de la réflexion De quelle façon les photographes représentent-ils les matières naturelles ou artificielles ? Comment interrogent-ils la matière avec les moyens techniques et plastiques qui leur sont propres ? Pourquoi en arrivent-ils à hybrider la photographie avec les arts graphiques ou la vidéo ? Qu'en est-il de la matière quand survient la fin du support photographique au profit de la projection, quand s'impose le flux d'images mises à disposition sur Internet ? La question de la matière traverse l'histoire de la photographie. Elle a trait tout à la fois au sujet photographié, à l'image qui en découle et à son devenir. Elle englobe les processus de création, les procédés, l'esthétique, la réflexion sur la forme, et jusqu'à la dématérialisation. Mettre la matière à l'épreuve de la photographie et la photographie à l'épreuve de la matière : c'est là l'objet de l'exposition de la BNF " L'épreuve de la matière ", dont cet ouvrage a sélectionné quarante photographies, suivies de quatre essais d'où émerge une nouvelle matière : celle de la réflexion