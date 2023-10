Calendrier mathematique 2024. Maths pour la planète Terre

Un calendrier pour faire travailler ses méninges au jour le jour : 260 énigmes à résoudre pour tester son esprit mathématique ! Ce calendrier n'est pas un calendrier ordinaire. C'est un défi quotidien pour entraîner son cerveau et résoudre les énigmes mathématiques. Explorez une vision mathématique plus amusante à travers les 260 questions à résoudre, mois après mois, de janvier à décembre, jour après jour, hors week-end. Des quiz tous niveaux, du collège aux plus passionnés, sont proposés sous forme de défis quotidiens accompagnés de 12 textes illustrés sur le thème de l'écologie et la protection de la terre. Les solutions sont indiquées sur la dernière page du calendrier et expliquées dans un livret de réponses offert avec le calendrier.