Breizh Histoire de la Bretagne Intégrale Tomes 1 à 4

Nombre des plus grands héros qui peuplent aujourd'hui nos récits aussi bien historiques que légendaires sont issus du peuple breton, fier et indomptable, qui migra de l'île de Bretagne vers le continent, sous la pression saxonne. Parmi eux, Boudicca la reine des Icènes, Arthur "le roi ours" , Morvan Lez-Breizh, Nominoë, et d'autres dont la haute stature nous domine encore à travers les siècles.