Joie, peur, colère,... Je fais de mes émotions une force !

Colère, joie, peur, tristesse, déception, fierté, anxiété, impatience... à l'adolescence, il est difficile de gérer ses émotions, souvent très intenses et parfois contradictoires. On est plus réceptif et plus sensible aux émotions négatives comme la tristesse ou la colère, mais il est possible de développer sa capacité à éprouver des émotions positives ! Que faire quand on se sent souvent triste ou énervé ? Est-ce que les filles et les garçons éprouvent les mêmes émotions ? Comment faire comprendre aux adultes ce que l'on ressent ? Comment décoder les émotions des autres ? Avec des défis, des tests et des témoignages pour apprendre à reconnaître les besoins que les émotions traduisent et les exprimer aux adultes, notamment aux parents, sans conflit. Faire de ses émotions une force, c'est possible !