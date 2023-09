Les ombres filantes

"Depuis la panne, tout a changé, mais les lois de la forêt perdurent. Soit on se montre pour défendre son territoire, soit on courbe l'échine et on passe son chemin". Après les bouleversements causés par une panne de courant généralisée, la population a fui les villes et s'est réfugiée au coeur des forêts, vivant de troc, de chasse et de pêche. Un homme seul et blessé s'enfonce dans les bois en direction du camp de chasse où se trouve sa famille. Sur son chemin, il rencontre le jeune Olio, jeune adolescent, débrouillard et téméraire. Au fil de leur errance naît un attachement profond et sincère. Ensemble, l'insolite duo va devoir affronter l'hostilité des contrées sauvages et la nature redevenue primaire.