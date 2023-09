Un PLU pour aménager durablement un territoire. L'aménagement et le développement durable au coeur des PLU

Le Plan local d'urbanisme communal (PLU) ou intercommunal (PLUi), outil de mise en oeuvre des politiques publiques en matière d'environnement et de développement durable, est le document central qui permet d'élaborer un projet de territoire durable, paysagé, beau, attractif, décarboné et anticipant le changement climatique. Mais, comment faire pour que le PLU ou PLUi crée les conditions favorables à la transition écologique et énergétique voulue par l'Etat en préservant la qualité de vie ? Comment élaborer un projet de territoire durable ? Comment traiter la densité? Comment utiliser le PLU pour atteindre ces objectifs ? Telles sont les questions auxquelles répond ce livre afin d'aider les collectivités locales à élaborer, modifier ou refondre leur PLU ou PLUi. A partir de nombreux extraits de documents d'urbanisme récents et au moyen de nombreux exemples, cet ouvrage montre comment les PLU peuvent traduire, dans leur règlement et leurs Orientations d'aménagement, les enjeux de développement durable ou de transition écologique et énergétique. Chaque partie identifie les enjeux, les contraintes et les éléments indispensables à la mise en oeuvre d'un projet de territoire durable. Ainsi, après avoir rappelé la nécessité de penser le territoire comme un projet, l'ouvrage traite successivement de la ville dense, la ville décarbonée et la transition énergétique, son adaptation au changement climatique, puis la ville nature, économe en espace, inclusive, saine et enfin la manière de la reconfigurer, en limitant l'artificialisation des sols. Tout au long de l'ouvrage, de nombreuses fiches opérationnelles déclinent les objectifs en mettant en lumière les bonnes pratiques ; elles sont structurées selon le même principe : rappel des enjeux, rappel du cadre règlementaire, définition, solutions pour atteindre l'objectif et extraits de document d'urbanisme permettant d'éclairer les différentes manières de rédiger des prescriptions. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux acteurs de la planification urbaine (élus locaux, agents territoriaux, bureaux d'urbanisme et architectes) qu'aux citoyens et acteurs économiques soucieux de l'avenir de leur territoire.