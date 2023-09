Carrefour. La grande arnaque

Ancien directeur juridique du département contentieux de Carrefour France, Jérôme Coulombel dénonce avec force les pratiques inqualifiables dont il a été témoin. Ce livre est une plongée dans les coulisses du géant de la grande distribution. Derrière l'image lisse du premier employeur privé de France et les têtes de gondole aux promotions alléchantes, se cache un système déséquilibré qui fait d'innombrables victimes : les fournisseurs sous pression, auxquels on impose des prestations de service disproportionnées, voire fictives ; les franchisés, étranglés financièrement et gardés contractuellement captifs ; les salariés qui perdent leurs avantages sociaux quand ils ne font pas l'objet de plans de licenciement ; et en définitive les clients qui payent toujours plus cher... S'appuyant sur des documents explosifs, et des témoignages accablants, Jérôme Coulombel appelle à un juste rééquilibrage des relations humaines, juridiques et commerciales au sein de ce groupe. L'enquête fouillée et édifiante d'un lanceur d'alerte, qui se bat au nom des franchisés en détresse et des consommateurs. Pour nous tous, en somme !