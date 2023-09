Guerre de l'énergie. Au coeur du nouveau conflit mondial

La Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est une guerre de l'énergie. Elle a éclaté le 26 septembre 2022 avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui reliaient la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. Les Etats qui contrôlent les ressources énergétiques disposent d'un puissant levier géopolitique. Vladimir Poutine a été plus loin : il a utilisé l'énergie, et en particulier le gaz, comme outil politique et arme de guerre économique. L'énergie a une importance vitale pour nos économies, notre santé, notre production industrielle ou alimentaire. Le contrôle de sa production est déterminant pour les nations qui veulent assurer leur souveraineté et leur indépendance politique. Choc gazier, inflation, confrontations entre les empires russe et américain, contrôle du gaz et du nucléaire, affaiblissement de l'Europe, amitié franco-allemande vacillante, guerre en Ukraine, propagande anti-nucléaire, ONG en eau trouble, perte de souveraineté... Cet ouvrage décrypte les ressorts et les enjeux de cette Troisième Guerre mondiale. Fabien Bouglé, expert en politique énergétique, a publié en 2021 Nucléaire, les vérités cachées et en 2019, Eoliennes, la face noire de la transition écologique. Il est auteur de nombreuses études et tribunes sur le sujet.