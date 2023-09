Ecrits littéraires

Parcourir cette anthologie de textes datant de 1902 à 1933, c'est comme déambuler dans les rayonnages de la bibliothèque idéale de Stefan Zweig. Cette constellation d'oeuvres subtilement revisitées et commentées convoque une multitude d'auteurs, de langues et d'époques différentes. Des grands noms de la littérature allemande, tels que Goethe, Schiller et Nietzsche, côtoient ainsi des classiques étrangers, anciens et modernes, dont Homère et Eschyle, Shakespeare et Byron, Balzac et Verlaine, Tolstoï et Dostoïevski, mais aussi d'illustres inconnus, des oeuvres et des auteurs "orphelins de l'histoire littéraire", sauvés des ténèbres de l'oubli.