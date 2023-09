Les Mercredis sous la pluie au pays des contes. Il était une fois... trois petits cochons tout doux, une rose éternelle brodée, un bocal magique abritant la fée Clochette, des petites souris en feutrine, le labyrinthe du Petit Poucet, la maison d'Hansel et Gretel, une mini-marionnette Chat botté en papier... Suivez Maéva dans l'univers féerique des contes à travers 52 activités créatives qui enchanteront vos mercredis ! Réalisables dès 4 ans, elles s'inspirent librement d'une vingtaine de contes très connus : Alice au pays des merveilles, Jack et le Haricot magique, Blanche-Neige, Cendrillon, Boucle d'or, Le Roi Grenouille... Petits et grands découvriront des créations ludiques, adaptées à leur niveau, peu onéreuses - matériaux de récupération et matériel de base facile à trouver - et simples à réaliser grâce aux conseils de l'autrice, aux nombreux pas à pas photographiés et aux gabarits fournis. Maéva Gruaz est la créatrice du blog Les Mercredis sous la pluie sur lequel elle partage avec des centaines de milliers d'abonnés sa passion pour les loisirs créatifs. Elle a publié en 2021 son premier livre Les Mercredis sous la pluie aux éditions Albin Michel.