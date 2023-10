Oracle du féminin sauvage et sacré

Honorer le Féminin, c'est honorer toute vie et percevoir le sacré dans l'ordinaire. Le Féminin sacré est cette force divine et intuitive qui, depuis la nuit des temps, anime et guide tous les êtres vivants vers la connexion avec leur corps, leur esprit, la nature et les cycles de création et de transformation. Cet oracle vous invite à accueillir ses nombreuses formes et à vous laisser transporter jusque dans les confins les plus sauvages de votre être. Chacune des 52 cartes illustrées révélera un seuil à franchir, une manière d'intégrer ce que vous avez été et ce que vous pouvez devenir.