Stop. Une aventure collective

Un collectif de soixante-huit auteurs et autrices a frappé à la porte de La Manufacture de livres. Leur projet, présenté sous forme de manifeste : rédiger un recueil, s'associer pour penser la littérature comme un acte de résistance, se rassembler autour de textes qui deviendraient un support à des échanges publics, des temps de rassemblement en festivals et librairies : "Il y a des périodes de l'Histoire particulières où, comme l'affirme Sandra Lucbert : "La hauteur des enjeux, des urgences et même des périls nous requièrent". Il n'est pas admissible, pour un artiste de continuer à travailler sur des questions non politiques. Il faut s'arrêter un temps, pour imaginer un autre futur. Il faut refonder une collectivité, une communauté basée sur l'interdépendance et le respect. Marquer un temps de pause. Nous, les autrices et les auteurs, face à l'urgence, considérons que nous vivons un temps où la littérature est appelée à se positionner".