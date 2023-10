Népal 10ed

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Cinq auteurs amateurs de randonnée et d'expériences culturelles, qui ont sillonné les vallées et les hauteurs himalayennes, exploré villes et villages sherpa partagent leurs découvertes. Katmandou, Pokhara, l'Annapurna, le stupa de Bodhnath, la vallée du Langtang, le camp de base de l'Everest, tous les sites majeurs décryptés, et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Les conseils des auteurs pour découvrir le Népal autrement (voyager en hiver, l'architecture médiévale des temples et palais, les meilleurs restaurants et bars de Katmandou ou de Patan, les ruelles de Bhaktapur, la spiritualité à Gorkha, la faune du parc national de Chitwan, l'observation des oiseaux dans la région du Teraï, le trekking responsable). Une section entière sur le choix et la préparation d'un trek (courts ou plus longs), la description d'itinéraires pas à pas pour chaque région : Everest, Annapurna, vallée du Langtang, Gosainkund, Manaslu et zone d'accès restreint. De nombreuses activités en plein air sont proposées (il n'y a pas que la randonnée ! ) : kayak, canyoning, rafting, vélo, parapente, etc. Des sections ciblées pour découvrir le Népal selon ses envies : les principaux sites culturels, les mythes et mystères de l'Himalaya, le bouddhisme, les temples et monastères, la diaspora tibétaine... Des focus sur la cuisine du Népal, les festivals culinaires, les repas de fête et les boissons typiques. Des conseils indispensables sur la santé (vaccin, hygiène, mal des montagnes) et la sécurité dans le pays (séismes, avalanches, inondations).