Josef Roubicek, le narrateur, va nous dire ce que signifie vivre avec une étoile, dans une ville sans nom, entouré d'ennemis qui n'en ont pas davantage, et devenir peu à peu un non-homme, broyé par la haine et l'impitoyable bureaucratie mise à son service. Philip Roth le souligne dans sa préface : Weil partage avec Isaac Babel "la capacité d'écrire sur la barbarie et la douleur avec un laconisme qui semble être en soi le commentaire le plus féroce qu'on puisse faire sur ce que la vie a de pire à offrir. . ".