Amours fragiles Tome 9 : Crépuscule

1945 - L'Armée rouge est aux portes de Berlin. Le 8 mai, le IIIe Reich capitule. Après son affectation à l'Est et son long séjour à Beelitz, Martin rentre dans sa ville natale qui, comme la plupart des villes allemandes, n'est plus qu'un champ de ruines. La population vit dans des conditions misérables : manque de nourriture, de médicaments, conditions sanitaires déplorables... Des individus peu scrupuleux profitent de la situation... Apparue dans le magazine (A SUIVRE) en 1997, la saga Amours Fragiles, saluée par la critique et le public, a reçu plusieurs récompenses prestigieuses. Avec ce 9 ? e épisode, Beuriot et Richelle nous livrent la fin très attendue de l'une des séries les plus marquantes de ces vingt dernières années.