Considérer les animaux. Une approche zooinclusive

Il n'y a pas à rougir de vouloir aider les animaux. Il n'y a pas non plus à s'excuser de n'être pas en mesure de renoncer à toutes les pratiques qui leur sont défavorables. Cherchant à dépasser le tout ou rien qui caractérise souvent les approches des relations anthropozoologiques, la zooinclusivité s'adresse à celles et ceux qui ne veulent pas laisser les animaux sur le bord du chemin. Elle leur propose une approche progressive afin d'agir favorablement et rapidement pour les autres animaux. Elle répond à des demandes émanant de secteurs divers et propose des pistes de transition au niveau individuel, collectif, sociétal. La volonté de construire un monde zooinclusif est réelle, toutefois les améliorations tangibles pour les autres animaux sont lentes et erratiques.