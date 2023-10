Love Mix-Up - Tome 6 (VF)

Love Mix-Up, c'est une romance moderne et bourrée d'humour qui, grâce à ses personnages aussi bienveillants que maladroits, ne manquera pas de faire chavirer vos coeurs ! Aoki a commencé à travailler pour acheter un cadeau d'anniversaire à Ida. Mais il semble que, sans le vouloir, l'adolescent ait fait craquer Saionji, sa belle et brillante collègue. Cette dernière risque-t-elle de semer le trouble dans leur couple ? Par ailleurs, la relation entre Hashimoto et Akkun va prendre une tournure inattendue...