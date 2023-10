Habiter léger. Guide pratique pour s'installer en habitat réversible : tiny-house, yourte, bois-terr

La bible de celles et ceux qui souhaitent s'installer en habitat réversible (maison en kit, tiny house, yourte, bois-terre-paille...) et vivre " libres et autonomes, ensemble ". Ecrit par Hameaux légers, l'association de référence sur ces nouveaux modes d'habitat écologique. Hameaux légers est une association qui accompagne la création d'éco-hameaux pour permettre à toutes et tous d'habiter de manière durable et solidaire. Il s'agit de lieux de vie participatifs accueillant un petit nombre d'habitats réversibles, accessibles aux foyers à ressources modestes, réalisés en partenariat avec les communes qui les accueillent ; de nombreux projets se développent en France car la création d'un éco-hameau peut se révéler extrêmement bénéfique et apporter dynamisme, jeunesse et effervescence au village qui les accueille. Dans ce livre, l'association Hameaux Légers revient sur les enjeux sociaux et écologiques de l'habitat réversible en éco-hameau et donne les clés pour réussir son installation : conseils, témoignages et exemples concrets, mais aussi activités ludiques pour se poser les bonnes questions dès le départ (démarches à entreprendre, critères de recherche, acheter seul ou en collectif, financement, assurances, réglementations...). Un livre d'utilité publique !