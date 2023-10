Une fabrique de la Ville (2008-2023)

La ville et les territoires sont sous tension. Il y a quinze ans, il était coutumier d'affirmer, face aux utopies urbaines déclarées et aux récits journalistiques enflammés, que l'essentiel de la ville du futur était déjà là. L'objectif était de faire " la ville sur la ville ", de réhabiliter les centres, de prolonger raisonnablement (et avec talent) le canevas de la trame et des réseaux existants. Nous savons aujourd'hui que cet urbanisme sage, équilibré, raisonné, n'est pas une réponse à la mesure du changement climatique et des mutations technologiques. Même si la démarche de décarbonation pousse à la conservation de l'existant, l'ampleur des défis écologiques va produire à grande échelle des bouleversements spatiaux, sociaux et sociétaux que nous pressentons sans pouvoir encore en mesurer la nature, le rythme et la dimension systémique. La conscience de l'incertitude invite à l'expérimentation, à la mobilisation des sciences et de l'imaginaire. La recherche de réponses requiert une oeuvre collective et une haute exigence, intégrant un éventail de disciplines de plus en plus large dans une combinatoire urbaine originale. Cette ligne de conduite est depuis 2008 celle d'Une Fabrique de la ville. Ce livre en est le reflet au travers de quelques exemples de missions urbaines et territoriales caractérisées par une temporalité longue et une grande diversité des échelles et des lieux d'intervention. Avec une conviction constante : la ville est le bien commun par excellence. Plus loin, plus proche : tenir le cap environnemental et climatique impose de regarder au loin dans le temps et dans l'espace et, simultanément, d'être plus attentif à la proximité, aux usages, aux conditions de vie, en particulier des personnes les plus vulnérables. Cette double injonction, rendre la ville durable et solidaire, est un grand défi démocratique.