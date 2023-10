Voyages dans l'Amerique équinoxiale

En 1799, à l'âge de trente ans, Alexander von Humboldt s'embarque pour le Venezuela avec son ami Aimé Bonpland, explorateur et botaniste. Ensemble, riches de leurs connaissances aussi aiguisées que complémentaires, ils vont pendant quatre ans sillonner l'Amérique espagnole et parcourir plus de quinze mille kilomètres. Grâce à ses ressources encyclopédiques sur la botanique, la chimie, la minéralogie, et dans d'innombrables domaines, Alexander von Humboldt va ainsi s'adonner à une description méthodique de ces terres, comme personne ne l'avait fait auparavant : nature, population, faits historiques, géographie, géologie... l'explorateur ne laisse rien au hasard. Précurseur de l'anthropologie, de l'ethnologie et de l'archéologie américaine grâce à sa description objective des Indiens, Humboldt parvient à dresser de façon exceptionnelle un tableau de la société coloniale espagnole, avec ses conflits d'intérêt et ses méthodes d'exploitation.