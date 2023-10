Walk on the wilde side, une amitié avec Candy Darling

Candy et Jeremiah viennent de Long Island. Elle, première icône transgenre, muse de Warhol et du Velvet Underground. Lui, jeune gay découvrant la liberté de Greenwich Village. Ils se rencontrent en 1966. Instantanément ces deux-là deviennent frère et soeur. Ils ne se quitteront plus. New York bouillonne entre la Factory et les émeutes de Stonewall, eux aussi.