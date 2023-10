Chêne pointu - Clichy sous bois

Valoriser et mettre en partage la mémoire du quartier du Chêne Pointu, épicentre de la ville du Clichy à naître grâce aux regards de plusieurs artistes. Eric Reinhardt a une partie de sa propre mémoire à Clichy sous- Bois puisqu'il y a passé plusieurs années de son enfance. Des années qu'il dit constitutives de celui qu'il est devenu. C'est à lui, pour cette raison et pour la pluralité des champs culturels dans lesquels il s'illustre, qu'a été confiée la direction artistique de l'ouvrage. Il orchestre ce geste artistique en réunissant autour de lui une dizaine d'artistes d'horizons divers, d'ici et d'ailleurs, pour que s'illustre et perdure la diversité des mémoires de Clichy. Le livre réuni toutes les différentes interventions réalisées dans le quartier : photographies de rue avec Géraldine Lay, archivage des bâtiments vides par Philippe Chancel, fiction en bande dessinée par Pedrosa, témoignages et portraits des habitant par Phémina ou encore film de fiction par Bilel Chikri, et bien d'autres. La publication met en lumière ces différentes interventions, notamment des ateliers avec les habitants, pour laisser une trace de ce que fût et ce que sera ce lieu emblématique de la ville.