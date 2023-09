Nous sommes les Avengers. 60 ans

Il y a soixante ans, les plus puissants héros de la Terre s'unirent pour affronter les menaces qu'aucun héros seul n'est capable de repousser. Depuis, les Avengers font régner la justice face aux super-vilains les plus redoutables de l'univers Marvel, et l'équipe a eu bien des visages. En l'honneur des 60 ans de l'équipe fondée par Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man et la Guêpe, nous vous proposons une nouvelle édition de cette anthologie retraçant la carrière des célèbres héros. Un riche contenu éditorial et des épisodes empruntés à diverses périodes sont au programme.