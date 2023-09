Le monde des Avengers

Iron Man et Captain America ont une nouvelle idée pour les Avengers : ils vont élargir l'équipe et son champ d'intervention. Leur première mission les emmène sur Mars où ils découvrent que la planète est habitée ! La Terre Sauvage et l'espace intersidéral font aussi partie des autres lieux où la nouvelle équipe va devoir intervenir. La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !