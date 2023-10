Balbuzar - Nouvelle édition

La royauté et la piraterie n'empêcheront pas cette nouvelle édition de Balbuzar de se parer d'une magnifique couverture inédite réalisée par Frédéric Pillot ! La confrontation entre deux univers, celui de la royauté et celui de la piraterie, entre la conformité et la diversité. Le combat entre deux forts caractères à travers une cinquantaine d'illustrations lumineuses de Frédéric Pillot. Le texte de Gérard Moncombe balance entre action, humour et poésie.